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Около 30 пензенских спасателей стали донорами

09:08 | 16.01.2020 | Общество

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Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. 29 спасателей приняли участие в акции «Донор в погонах», состоявшейся в Пензе.

Около 30 пензенских спасателей стали донорами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Некоторые сотрудники сдавали кровь в первый раз, но среди спасателей есть и кадровые доноры», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

Участники акции сдали более 13 литров цельной крови.

Как пояснила главный врач пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова, сдавать кровь особенно полезно людям, чья деятельность связана с риском кровопотери — военнослужащим, спасателям, пожарным.

«Доноры более устойчивы к кровопотере, и если одинаковое ранение получит донор и человек, ни разу не сдававший кровь, у первого шансы выжить значительно выше», — цитирует главврача пресс-служба областного Минздрава.

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