Пензенский проект вышел в финал конкурса лучших социально-экономических практик Общество

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Пензенский проект по учебному сопровождаемому проживанию молодых инвалидов вышел в финал всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ в номинации «Социальное благополучие».

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Как сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ), всего для участия в решающем этапе отобрано 29 заявок из 19 регионов — Белгородской, Вологодской, Калужской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Башкирии, Карелии, Татарстана, Марий Эл, а также Москвы и Краснодарского края.

Подведение итогов состоится на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.

Лучшие практики будут размещены на цифровой платформе «Смартека».