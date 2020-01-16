EN
16:35:28 Четверг, 16 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области обобщат данные о семьях, не дождавшихся жилищных сертификатов

16:19 | 16.01.2020 | Общество

Печать

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил обобщить информацию о семьях, которые претендовали на жилищные сертификаты, но не получили данную меру поддержки, поскольку за период нахождения в очереди перестали соответствовать предъявляемым требованиям.

В Пензенской области обобщат данные о семьях, не дождавшихся жилищных сертификатов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он распорядился проанализировать, в частности, ситуацию с губернаторскими жилищными сертификатами, право на которые имеют молодые семьи, в которых первенец родился в течение 12 месяцев после заключения брака.

Читайте также

Иван Белозерцев отметил неэффективность выдачи молодым семьям губернаторских сертификатов

«Да, там проблема есть, но мы последнее время увеличили финансирование», — пояснил Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в четверг, 16 января.

Он отметил, что супруги, которые на момент подачи документов отвечали всем условиям программы, однако не получили сертификат из-за дефицита бюджетных средств, испытывают чувство несправедливости.

«С ними надо работать. Им надо рассказывать, им надо объяснять», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев также поручил подготовить сведения о результатах реализации мер, направленных на улучшение жилищных условий многодетных семей.

«Давайте проанализируем ситуацию», — подытожил он.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области женщина лишилась денег после установки «банковского антивируса» Житель Сердобска приговорен к 7 годам колонии за убийство брата
Пензенская библиотека подала заявку на конкурс «Наш регион: избранные страницы истории» В Пензе уголовное дело завели на призывника, не явившегося на сборный пункт
Пять пензенских мероприятий включены в число 200 лучших событий года Областные соревнования по футболу объединят в Каменке 200 школьников
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама