В Пензенской области обобщат данные о семьях, не дождавшихся жилищных сертификатов
Печать
Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил обобщить информацию о семьях, которые претендовали на жилищные сертификаты, но не получили данную меру поддержки, поскольку за период нахождения в очереди перестали соответствовать предъявляемым требованиям.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Он распорядился проанализировать, в частности, ситуацию с губернаторскими жилищными сертификатами, право на которые имеют молодые семьи, в которых первенец родился в течение 12 месяцев после заключения брака.
Читайте также
Иван Белозерцев отметил неэффективность выдачи молодым семьям губернаторских сертификатов
«Да, там проблема есть, но мы последнее время увеличили финансирование», — пояснил Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в четверг, 16 января.
Он отметил, что супруги, которые на момент подачи документов отвечали всем условиям программы, однако не получили сертификат из-за дефицита бюджетных средств, испытывают чувство несправедливости.
«С ними надо работать. Им надо рассказывать, им надо объяснять», — сказал глава региона.
Иван Белозерцев также поручил подготовить сведения о результатах реализации мер, направленных на улучшение жилищных условий многодетных семей.
«Давайте проанализируем ситуацию», — подытожил он.