В Пензенской области обобщат данные о семьях, не дождавшихся жилищных сертификатов Общество

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил обобщить информацию о семьях, которые претендовали на жилищные сертификаты, но не получили данную меру поддержки, поскольку за период нахождения в очереди перестали соответствовать предъявляемым требованиям.

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Он распорядился проанализировать, в частности, ситуацию с губернаторскими жилищными сертификатами, право на которые имеют молодые семьи, в которых первенец родился в течение 12 месяцев после заключения брака.

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«Да, там проблема есть, но мы последнее время увеличили финансирование», — пояснил Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в четверг, 16 января.

Он отметил, что супруги, которые на момент подачи документов отвечали всем условиям программы, однако не получили сертификат из-за дефицита бюджетных средств, испытывают чувство несправедливости.

«С ними надо работать. Им надо рассказывать, им надо объяснять», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев также поручил подготовить сведения о результатах реализации мер, направленных на улучшение жилищных условий многодетных семей.

«Давайте проанализируем ситуацию», — подытожил он.