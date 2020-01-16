В Пензенской области в 2019 году заключили 10 соцконтрактов на общую сумму 300 тыс. рублей Общество

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Десять социальных контрактов на общую сумму 300 тыс. рублей удалось заключить в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

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«Варьировалась цена от 10 тыс. до 50 тыс. рублей», — уточнил он в ходе совещания, состоявшегося в областном правительстве в четверг, 16 января.

По словам Алексея Качана, денежные средства были направлены на переобучение и трудоустройство граждан.

«На 2020 год мы увеличили выплату в два раза. Выделено 600 тыс. рублей», — добавил министр.

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Он пояснил также, что через месяц в Пензенской области будет готов реестр всех семей, которые можно поддержать при помощи технологии социального контракта.

«Мы анализ такой провели», — сказал глава регионального Минтруда.

Социальный контракт заключается с малоимущими семьями и одиноко проживающими гражданами, которые хотят предпринять активные действия по преодолению бедности и выйти на постоянный самостоятельный источник дохода.

В числе активных мероприятий, которые граждане обязуются выполнить, могут быть поиск работы, обучение, занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью и ведение личного подсобного хозяйства.