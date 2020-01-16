Пензенцев будут активнее информировать о мерах соцподдержки Общество

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Работа по информированию граждан о положенных им мерах социальной поддержки должна быть активизирована в Пензенской области. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

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По его мнению, особый акцент необходимо сделать на выплатах, право на которые имеют семьи с детьми.

В связи с этим глава региона поручил своему пресс-секретарю Дине Черемушкиной и начальнику департамента информполитики и СМИ Пензенской области Екатерине Шнайдер подготовить предложения о размещении соответствующих сведений в средствах массовой информации.

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Иван Белозерцев также предложил использовать для этого квитанции на оплату ЖКУ.

«Может быть, на квитанциях, которые направляются гражданам. [...] Если есть такая законная и техническая возможность, давайте это делать», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 16 января.

Помимо этого, глава региона призвал выделить отдельный телефон в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, по которому специалист всегда будет готов грамотно проконсультировать по вопросам получения выплат.