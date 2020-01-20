Не все нуждающиеся пензенские семьи с детьми обратились за выплатой, на которую имеют право Общество

Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Не все потенциальные получатели ежемесячной денежной выплаты, полагающейся отдельным категориям семей при рождении или усыновлении первого ребенка, условия предоставления которой изменены с 1 января 2020 года, обратились за данной мерой соцподдержки в Пензенской области. Об этом сообщил глава регионального Минтруда Алексей Качан.

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«В 2019 году ежемесячную выплату при рождении первого ребенка получили 5 тыс. 80 семей на общую сумму свыше 450 млн. рублей. С 1 января 2020 года вступили новые нормы: [...] выплата продлена до [достижением ребенка возраста] 3 лет, изменен критерий нуждаемости», — сказал он, выступая с докладом в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 20 января.

Министр уточнил, что порог дохода получателей данной выплаты увеличен до двух прожиточных минимумов — до 20 тыс. 682 рублей — на каждого члена семьи.

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«Таким образом, если семья из четырех человек получает общий доход даже 80 тыс. рублей, данная выплата на детей до 3 лет будет произведена в размере 9 тыс. 817 рублей», — пояснил Алексей Качан, уточнив, что новые правила распространяются на семьи, в которых первенец рожден в период с 1 января 2018 года.

По его словам, в связи с нововведениями ведется активная разъяснительная работа с семьями, которые ранее получали выплату на первенца, в 2019 году утратили право на нее по причине достижения ребенком полутора лет, а теперь вновь могут рассчитывать на данный вид поддержки до тех пор, пока сыну или дочери не исполнится 3 года.

«В настоящее время обратились 1 тыс. 505 семей, что составляет 67% от тех потенциальных получателей, которым должна быть назначена эта выплата», — отметил министр.

Он добавил, что 100-процентный показатель достигнут в Бессоновском, Тамалинском, Белинском и Кузнецком районах.

Среди отстающих Алексей Качан назвал Малосердобинский, Камешкирский, Пачелмский район и город Заречный.