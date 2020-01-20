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Не все нуждающиеся пензенские семьи с детьми обратились за выплатой, на которую имеют право

11:59 | 20.01.2020 | Общество

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Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Не все потенциальные получатели ежемесячной денежной выплаты, полагающейся отдельным категориям семей при рождении или усыновлении первого ребенка, условия предоставления которой изменены с 1 января 2020 года, обратились за данной мерой соцподдержки в Пензенской области. Об этом сообщил глава регионального Минтруда Алексей Качан.

Не все нуждающиеся пензенские семьи с детьми обратились за выплатой, на которую имеют право

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2019 году ежемесячную выплату при рождении первого ребенка получили 5 тыс. 80 семей на общую сумму свыше 450 млн. рублей. С 1 января 2020 года вступили новые нормы: [...] выплата продлена до [достижением ребенка возраста] 3 лет, изменен критерий нуждаемости», — сказал он, выступая с докладом в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 20 января.

Министр уточнил, что порог дохода получателей данной выплаты увеличен до двух прожиточных минимумов — до 20 тыс. 682 рублей — на каждого члена семьи.

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«Таким образом, если семья из четырех человек получает общий доход даже 80 тыс. рублей, данная выплата на детей до 3 лет будет произведена в размере 9 тыс. 817 рублей», — пояснил Алексей Качан, уточнив, что новые правила распространяются на семьи, в которых первенец рожден в период с 1 января 2018 года.

По его словам, в связи с нововведениями ведется активная разъяснительная работа с семьями, которые ранее получали выплату на первенца, в 2019 году утратили право на нее по причине достижения ребенком полутора лет, а теперь вновь могут рассчитывать на данный вид поддержки до тех пор, пока сыну или дочери не исполнится 3 года.

«В настоящее время обратились 1 тыс. 505 семей, что составляет 67% от тех потенциальных получателей, которым должна быть назначена эта выплата», — отметил министр.

Он добавил, что 100-процентный показатель достигнут в Бессоновском, Тамалинском, Белинском и Кузнецком районах.

Среди отстающих Алексей Качан назвал Малосердобинский, Камешкирский, Пачелмский район и город Заречный.

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