В Пензе онкобольной после освобождения из колонии отсудил у ФСИН 50 тыс. рублей Общество

Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Федеральная служба исполнения наказаний выплатит компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей мужчине, у которого после освобождения из исправительной колонии №5 в Пензе диагностирован рак предстательной железы третьей стадии.

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При обращении в суд истец сообщил, что заметил ухудшение здоровья в 2014 году, в связи с чем обратился в больницу ИК-5, где у него была выявлена гиперплазия предстательной железы, но специалисты скрыли от него диагноз и не назначили лечения. После освобождения из колонии у мужчины обнаружено онкологическое заболевание, в связи с чем он просил суд взыскать с ФКУЗ «Медико-санитарная часть №58» ФСИН России 3 млн. рублей в счет возмещения морального вреда и 2 млн. рублей — на лечение.

«В ходе рассмотрения дела была проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы, добавив, что комиссия по результатам изучения представленных документов пришла к выводу о наличии нарушений, допущенных при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях МСЧ, однако причинно-следственной связи между ними и имеющимся заболеванием не установлено.

В связи с этим суд первой инстанции оставил иск мужчины без удовлетворения, однако тот со сделанными выводами не согласился и подал апелляционную жалобу.

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Изучив все обстоятельства дела, судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда определила отменить решение Первомайского районного суда Пензы в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании морального вреда.

В этой части было вынесено новое решение, согласно которому с ФСИН России за счет казны Российской Федерации в пользу истца взыскано 50 тыс. рублей, поскольку ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих назначение мужчине обследований и лечения, включенных в минимально необходимый объем медпомощи, которая должна быть оказана пациенту с конкретным заболеванием, синдромом или в определенной клинической ситуации.

Компенсацию решено взыскать с ФСИН России как главного распорядителя бюджетных средств по ведомственной принадлежности.