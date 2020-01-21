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В Кузнецке суд обязал мэрию предоставить семье пенсионеров благоустроенное жилье

09:18 | 21.01.2020 | Общество

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Кузнецк, 21 января 2020. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области в судебном порядке добилась возложения на городскую администрацию обязанности предоставить семье пенсионеров благоустроенное жилое помещение.

В Кузнецке суд обязал мэрию предоставить семье пенсионеров благоустроенное жилье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение требований ст. 57, 85 и 87 Жилищного кодекса РФ администрация города на протяжении длительного времени не исполняла обязанность по предоставлению во внеочередном порядке благоустроенного жилого помещения семье пенсионеров, один из которых является инвалидом I группы, проживающих в квартире, признанной аварийной в 2012 году», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в интересах пожилых людей в суд был подан иск о возложении на мэрию Кузнецка обязанности предоставить им необходимое благоустроенное жилье на условиях договора социального найма, который к настоящему времени удовлетворен.

«С учетом сложившихся у истцов тяжелых жизненных обстоятельств судебное решение обращено к немедленному исполнению до вступления его в законную силу», — отметила собеседница агентства.

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