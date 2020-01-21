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Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества молочной продукции

10:05 | 21.01.2020 | Общество

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Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции начала свою работу во вторник, 21 января. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества молочной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием звонков осуществляется по телефону: 8-800-555-49-43.

Также жители Пензенской области могут получить консультацию у специалистов регионального ведомства по номерам: 8-800-707-64-22 и +7 (8412) 66-09-48.

Горячая линия будет работать по 4 февраля. Граждане имеют возможность задать волнующие вопросы, касающиеся нормативных требований к молочным продуктам, рекомендаций по их выбору, а также порядка действий в случае обнаружения в магазине некачественного товара.

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