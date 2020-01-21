В Пензе школьникам покажут фильм «Мы смерти смотрели в лицо» Общество

Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Художественный фильм «Мы смерти смотрели в лицо» будет показан школьникам в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 24 января, в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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Предполагается, что картина, главную роль в которой исполнил Олег Даль, поможет учащимся погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда и осознать важность сохранения исторической памяти.

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» организована в Год памяти и славы. Она стартовала 18 января и продлится по 27-е число. В ее рамках волонтеры будут раздавать листовки о прорыве блокады Ленинграда, а в образовательных организациях пройдут тематические мероприятия.