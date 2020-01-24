В Заречном здание ЗАГСа заинтересовало владельца «России» Общество

Заречный, 24 января 2020. PenzaNews. Собственник здания бывшего кинотеатра «Россия», расположенного на проспекте 30-летия Победы в Заречном Пензенской области, заинтересован приобрести находящееся поблизости здание ЗАГСа, который в перспективе будет осуществлять свою деятельность на территории зоны отдыха «Солнечная» — в художественном музее-салоне имени М.Ю. Лермонтова. Об этом сообщил глава города Олег Климанов.

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По его словам, предприниматель обещает оперативно перестроить под новый проект кинотеатр вместе со зданием ЗАГСа, если ему удастся купить его в ходе торгов.

Среди других объектов, которые также теперь не являются муниципальной собственностью, но находятся в центре внимания городской власти, поскольку влияют на облик Заречного, Олег Климанов назвал кафе «Пингвин» в парке культуры и отдыха.

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«У собственника кафе «Пингвин» возникли финансовые трудности, и банк забрал здание. Пока здание в залоге у банка, мы ничего с ним сделать не сможем», — пояснил глава города.

Он добавил, что администрация ЗАТО ведет с кредитно-финансовым учреждением переговоры о возвращении кафе в муниципальную собственность.

В продолжение темы Олег Климанов уточнил, что все здания муниципальных аптек также находятся в залоге, из-под которого их планируется вывести, сообщает управление общественных связей Заречного.