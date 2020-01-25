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Более трети респондентов не употребляют алкоголь — опрос

13:45 | 25.01.2020 | Общество

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Пенза, 25 января 2020. PenzaNews. 35,6% респондентов не употребляют алкоголь. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 27 декабря 2019 года по 24 января 2020 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Более трети респондентов не употребляют алкоголь — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос звучал следующим образом: «Употребляете ли Вы алкогольные напитки? Если да, то как часто?»

Отвечая на него, вариант «Несколько раз в неделю» выбрали 8,6% участников опроса (43 пользователя), «Два-три раза в месяц» — 16,6% (83 пользователя), «Примерно раз в месяц» — 12,6% (63 пользователя), «Реже, чем раз в месяц» — 25,2% (126 пользователей).

Затруднились с ответом 1,4% респондентов (7 пользователей).

В ходе другого опроса, который проводился на сайте ИА «PenzaNews» с 28 ноября по 26 декабря 2019 года, в общей сложности более 72% его участников сообщили, что не курят.

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