Жителям Пензы напомнили о возможности отслеживать движение общественного транспорта онлайн Общество

Пенза, 26 января 2020. PenzaNews. Представители администрации Пензы напомнили жителям о возможности отслеживать движение общественного транспорта в режиме онлайн.

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«Информация о движении пассажирского транспорта, времени его прибытия на остановочные пункты обновляется в режиме реального времени на сайте уполномоченного оператора — ООО «Центр управления транспортом» — 58bus.ru», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В нем добавляется, что также отслеживать информацию о перемещении нужного маршрута можно в мобильном приложении «Умный транспорт», которое доступно для смартфонов, работающих на операционных системах Android и iOS — скачать его можно в Google Play и App Store.

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Весной 2019 года в Пензе состоялся открытый конкурс по выбору уполномоченного оператора, осуществляющего диспетчеризацию и мониторинг работы автомобильного и городского наземного электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Как отмечается в протоколе, размещенном на сайте мэрии, на него поступила единственная заявка — от ООО «Центр управления движением». Она была признана соответствующей требованиям.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Центр управления движением» создано в 2007 году. Должность генерального директора занимает Алексей Ермаков. Учредителем значится Валентина Тюгаева. Организация находится по адресу: Пенза, улица Литвинова, 20.