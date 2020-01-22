В Пензе чиновники обсудили с Кривозубовым и Фоминым работу общественного транспорта Общество

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Работа общественного транспорта на территории Пензы стала главной темой рабочего совещания, прошедшего в региональном правительстве под председательством губернатора Ивана Белозерцева, на которое были приглашены гендиректор и соучредитель ООО «Меркурий» Николай Кривозубов, а также совладелец ООО «Компания «Дилижанс» и ООО «Корпорация «Дилижанс» Олег Фомин.

Фото: Pnzreg.ru

Кроме того, в нем приняли участие заместители председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев и Валерий Беспалов, начальник регионального управления транспорта Сергей Буйлов и мэр Пензы Андрей Лузгин.

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев указал на необходимость повышения эффективности работы общественного транспорта и принятия мер по снижению аварийности.

«Надо проработать вопрос о пересмотре количественного соотношения маршруток и автобусов большой вместимости. У нас должно быть четкое понимание потребности разных видов пассажирского автотранспорта на разных направлениях», — сказал он.

Губернатор поручил разработать схему транспортного обслуживания жителей Пензы и исключить перебои в вечерние часы пик.

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«Город растет и развивается, расширяются новые микрорайоны, такие как ГПЗ, «Город Спутник», Дальнее Арбеково. Понятно, что автомобилей в Пензе меньше не будет, поэтому проблемы, существующие на сегодняшний день в сфере дорожного движения, а также автотранспортного обслуживания населения, надо решать», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участники совещания обсудили предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан и внедрение различных способов оплаты проезда.

По официальной информации, в Пензе городской общественный транспорт осуществляет движение по 59 маршрутам. Максимальное количество транспорта на маршрутах составляет: 121 автобус большого класса, 4 — среднего, 878 — малого, а также 56 троллейбусов.