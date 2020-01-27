В Пензе почтили память жертв блокады Ленинграда Общество

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Представители власти, ветеранских, общественных организаций и неравнодушные жители приняли участие в памятном митинге, приуроченном к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, который состоялся в Пензе в понедельник, 27 января.

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Они возложили цветы и венки к памятнику «Героям Блокадного Ленинграда».

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил, что в регион из города на Неве были эвакуированы тысячи человек.

«Семьи из блокадного Ленинграда нашли здесь поддержку», — сказал он.

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Руководитель субъекта федерации отметил, что люди, пережившие блокаду, сумели сохранить силу духа и доброе сердце.

«Мы должны быть сильными для того, чтобы ни у кого не возникало желания идти с войной на нашу землю, для того, чтобы не повторились ужасы Великой Отечественной войны», — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в настоящее время в Пензенской области проживают 76 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Согласно книге «Память. Пензенская область» в Ленинграде и его окрестностях погибли 1 тыс. 25 пензенцев. По официальным данным, во время войны из города в Пензенскую область были эвакуированы более 7 тыс. детей.