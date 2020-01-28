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В Пензе подготовят проект реконструкции верхней части улицы Московской

18:19 | 28.01.2020 | Общество

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Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Проект реконструкции верхней части улицы Московской планируется подготовить в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Магомед Агамагомедов в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 28 января.

В Пензе подготовят проект реконструкции верхней части улицы Московской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о перекладке инженерных коммуникаций.

«Речь идет о магистральном водопроводе и магистральной теплотрассе, которая идет по середине улицы. Плюс, вопросы, связанные с прохождением слаботочных сетей», — сказал вице-мэр.

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Магомед Агамагомедов отметил, что переустройство коммуникаций необходимо согласовать с ресурсоснабжающими компаниями, которым направлены соответствующие запросы, пока оставленные без ответа.

«Учитывая, что мы планируем в этом году проектирование, хотелось бы, чтобы до конца текущего года они работы выполнили», — пояснил замглавы администрации.

В свою очередь мэр Пензы Андрей Лузгин поручил провести рабочие совещания и найти взаимопонимание с представителями ресурсоснабжающих организаций.

«За 2020 год — за летний период — нужно сети под улицей Московской, под верхней частью, перекладывать», — подчеркнул он.

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