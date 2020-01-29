В Пензенской области на реализацию проекта «БКАД» в 2020 году направят 1,9 млрд. рублей Общество

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Более 1,9 млрд. рублей будет направлено на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в Пензенской области в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

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«Средства федерального бюджета — 1 млрд. 170 млн. рублей, в том числе на капиталоемкие объекты — 490 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-служб пояснили, что дорожные работы запланированы на 98 объектах: по 28 основным контракты были заключены в конце 2019 года, по остальным их планируется подписать до 1 марта.

«В рамках «БКАД» планируется отремонтировать 70 км автомобильных дорог местного и регионального значения, выполнить работы по устройству тротуаров протяженностью 8 тыс. 930 погонных метров, пешеходного и барьерного ограждений — 2 тыс. 400 погонных метров, установке 249 дорожных знаков и 12 светофорных объектов», — сказали в министерстве.

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В ведомстве добавили, что будут продолжены работы на капиталоемких объектах, в числе которых — реконструкция Бакунинского моста, автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, строительство дороги по улице Зеленодольской и капитальный ремонт виадука вблизи Заречного.

«В рамках национального проекта планируется увеличить долю автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области в нормативном состоянии до 64,8%, на территории агломерации — до 64,5%, снизить количество мест концентрации ДТП на 5% по сравнению с 2019 годом», — отметили в Минстрое региона.

В пресс-службе обратили внимание на то, что среди других задач — внедрение одной интеллектуальной транспортной системы, доведение доли контрактов жизненного цикла до 20%, доли тех, которые предусматривают применение новых технологий и материалов, до 20%, увеличение числа стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД на 14 единиц, а также обустройство автоматического пункта весогабаритного контроля.