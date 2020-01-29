В Пензе с 3 февраля можно внести данные ребенка в очередь за путевками в детские лагеря Общество

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Родители или законные представители учащихся школ Пензы смогут с понедельника, 3 февраля, внести регистрационные данные ребенка в электронную очередь на сайте Leto58.ru для последующего получения путевки в детский лагерь в период летних каникул за счет средств бюджета региона и родительской платы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По данным городской администрации, частичная компенсация затрат на путевку из средств областного бюджета будет производиться на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет только один раз в текущем году. В этом случае вместо полной стоимости — 17 тыс. 716 рублей — родители должны будут оплатить только 4 тыс. 436 рублей.

Всего планируется выделить примерно 5 тыс. субсидированных путевок.

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Возможность непосредственно записаться в очередь появится 2 марта в 9.00.

Начиная с этого времени, можно будет получить талон с указанием даты и места приема документов для приобретения путевки.

Их выдача будет производиться после заключения муниципальных контрактов с организациями отдыха и оздоровления детей, предположительно, с апреля.

В 2020 году будет действовать два муниципальных загородных детских оздоровительных лагеря — «Строитель» и «Юность», а также четыре других — «Заря», «Белка», «Сосновый бор» и «Солнечная долина».

Кроме того, в период каникул лагеря будут работать при школах. Там родительская плата составит 51 рубль 10 копеек в день.