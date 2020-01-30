В Пензе обсудили поправки к Конституции Общество

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Члены Общественной палаты Пензенской области вместе с представителями органов власти и экспертного сообщества обсудили поправки к Конституции, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

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Общественные слушания состоялись в Пензенском государственном университете.

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«Участие граждан в дискуссии и принятии решений по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации является отражением курса на повышение роли граждан в жизни страны», — отметила член Общественной палаты России, директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь, обращаясь к собравшимся.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, присутствующие единогласно поддержали поправки в основной закон страны.

Ожидается, что в ближайшее время соответствующая информация будет направлена в Общественную палату России.