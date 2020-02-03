В Пензе утвержден документ планирования регулярных перевозок на 2020 год Общество

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Документ планирования регулярных перевозок на 2020 год утвержден постановлением администрации Пензы, которое подписал мэр Андрей Лузгин.

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Как отмечается в тексте документа, он вступает в силу на следующий день после официального опубликования. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

В соответствии с постановлением, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются по 53 муниципальным маршрутам: №№1, 1Т, 2А, 4, 5, 5К, 6, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 82С, 85, 88Т, 89, 93, 99.

Шесть троллейбусных маршрутов отнесено к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам: №1, №2, №6, №7, №8 и №9.

В 2020 году планируется заключение муниципальных контрактов по следующим маршрутам: троллейбусным №№1, 2, 6, 7, 8 и 9 — до 1 сентября, автобусным №№54, 66, 70, 82С — до 1 октября.

Кроме того, в текущем году планируется проведение открытого конкурса на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту №89.

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С 1 января 2021 года намечено изменить вид регулярных перевозок на четырех автобусных маршрутах — №№54, 66, 70 и 82С. Если в настоящее время они осуществляются по нерегулируемым тарифам, то в будущем для них будут действовать регулируемые.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», летом 2019 года после того, как частные перевозчики увеличили стоимость проезда в общественном транспорте на территории Пензы, в администрации города заявили, что планируется изменить вид регулярных перевозок по 18 маршрутам, чтобы они осуществлялись не по нерегулируемым, а по регулируемым тарифам.

После внесения соответствующих изменений в документ планирования регулярных перевозок города Пензы предполагалось за 180 дней уведомить транспортников о прекращении их свидетельства об осуществлении перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.