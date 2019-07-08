Стало известно, как мэрия Пензы отреагирует на действия частных перевозчиков Общество

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Администрация Пензы намерена изменить сложившуюся ситуацию, при которой власти города не имеют возможности влиять на тарифы, устанавливаемые частными перевозчиками, что привело к подорожанию проезда на ряде маршрутов с 8 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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В нем поясняется, что компании, работающие на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, по закону вправе самостоятельно изменять тарифы — соответствующие уведомления были получены от группы компаний «Дилижанс», ООО «Автокомбинат» и индивидуального предпринимателя Лады Румянцевой, которые в итоге увеличили стоимость проезда, а также от ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6».

«Администрация Пензы до настоящего момента считает повышение с 8 июля 2019 года стоимости проезда и провоза багажа на маршрутах регулярных перевозок, обслуживаемых ООО «Компания «Дилижанс», ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «Автокомбинат» и ИП Лада Румянцева, необоснованным», — подчеркивается в сообщении мэрии.

В нем отмечается, что в связи с этим были направлены запросы в УФАС России по Пензенской области и прокуратуру, по которым проводится проверка.

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«До момента объявления ее результатов в целях предоставления гражданам выбора варианта передвижения на общественном транспорте — по регулируемым либо нерегулируемым тарифам — администрацией подготовлены и будут приняты в ближайшее время изменения в документ планирования регулярных перевозок города Пензы», — указывается в тексте.

В сообщении уточняется, что намечено изменить вид регулярных перевозок по 18 маршрутам — они будут осуществляться не по нерегулируемым, а по регулируемым тарифам.

«После принятия этих мер организации, осуществляющие перевозки по данным маршрутам, будут за 180 дней уведомлены о прекращении их свидетельства об осуществлении перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам», — добавляется в нем.

В тексте говорится также о том, что за эти полгода администрация Пензы подготовит и утвердит порядок возмещения части затрат на осуществление работ по перевозке жителей по регулируемым тарифам и проведет открытые аукционы по отбору новых перевозчиков.