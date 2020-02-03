В Пензе оценили затраты на исполнение поручения губернатора о фонтанах и плавучей сцене Общество

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин оценил масштаб расходов на исполнение поручения губернатора Ивана Белозерцева об обустройстве нескольких фонтанов и плавучей сцены на реке Суре.

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По его словам, затраты на фонтаны оцениваются примерно в 2 млн. рублей.

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«Понтонная сцена: если арендовать, 1,8 млн. рублей — на две недели на мероприятие, если покупать, то порядка 4–4,5 млн. рублей», — сказал мэр в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 3 февраля.

Андрей Лузгин добавил, что задачу по обустройству фонтанов планируется выполнить в 2020 году.

«Понтонную сцену, наверное, в этом году пока использовать не будем. [...] С учетом реконструкции сквера Славы и Бакунинского моста публичные мероприятия в этом году на набережной проводить не будем», — пояснил глава администрации Пензы.