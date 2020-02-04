В Пензенской области создан совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям
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Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям создан при правительстве Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Его состав утвержден распоряжением регионального правительства, которое губернатор Иван Белозерцев подписал во вторник, 4 февраля.
Возглавил совет зампред правительства Пензенской области Василий Трохин, функции его заместителя будет выполнять начальник управления внутренней политики Павел Маслов.
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Всего в его состав вошли около 40 человек. Среди них — представители исполнительных и законодательных органов власти, национально-культурных автономий, религиозных организаций, бюджетных учреждений, а также Минюста, МВД и ФСБ.
В соответствии с положением о совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям, его решения будут носить рекомендательный характер.
Среди основных задач — содействие реализации на территории Пензенской области стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года; укрепление связей между национально-культурными автономиями, общественными и религиозными объединениями; предотвращение ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.