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В Пензенской области создан совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

17:14 | 04.02.2020 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям создан при правительстве Пензенской области.

В Пензенской области создан совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его состав утвержден распоряжением регионального правительства, которое губернатор Иван Белозерцев подписал во вторник, 4 февраля.

Возглавил совет зампред правительства Пензенской области Василий Трохин, функции его заместителя будет выполнять начальник управления внутренней политики Павел Маслов.

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Всего в его состав вошли около 40 человек. Среди них — представители исполнительных и законодательных органов власти, национально-культурных автономий, религиозных организаций, бюджетных учреждений, а также Минюста, МВД и ФСБ.

В соответствии с положением о совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям, его решения будут носить рекомендательный характер.

Среди основных задач — содействие реализации на территории Пензенской области стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года; укрепление связей между национально-культурными автономиями, общественными и религиозными объединениями; предотвращение ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

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