Пензенский губернатор назвал конфликт в Чемодановке самым тяжелым событием 2019 года Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал конфликт в селе Чемодановка, в результате которого погиб человек, самым тяжелым событием уходящего 2019 года.

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«Это Чемодановка. Вы это прекрасно знаете», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в среду, 25 декабря.

Иван Белозерцев в очередной раз подчеркнул, что массовая драка произошла на бытовой почве.

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«Приезжали лучшие специалисты России, которые изучали эту ситуацию прямо здесь же по горячим следам, по-моему на вторые или третьи сутки. Работали здесь целую неделю. Работали в Чемодановке. Они не нашли национального вопроса», — пояснил руководитель субъекта федерации.

По его словам, на следующий день после инцидента, когда один из пострадавших скончался в больнице, он лично приехал в Чемодановку, где местные жители собрались на народный сход.

«Выйти к людям в этой ситуации было очень сложно. Для меня это было большим испытанием, потому что нужно было людей успокоить. [...] Они должны [были] увидеть, что губернатор ситуацию держит на контроле, что никого в обиду не даст, потому что они были напуганы слухами. [...] Я, конечно, людям искренне благодарен за то, что они меня приняли, и за то, что когда я подошел, площадь затихла, когда я стал говорить, люди слушали», — рассказал глава региона.

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Он особо обратил внимание на то, что, несмотря на большой эмоциональный накал, ни одного оскорбительного или неуважительного слова в адрес руководства страны или губернатора не прозвучало.

Вместе с тем Иван Белозерцев добавил, что его «очень сильно огорчило и расстроило» то, как информация о Чемодановке преподносилась в соцсетях.

«Через социальные сети забрасывали непроверенную, а, может быть, даже и умышленную информацию. [...] Это вносило дестабилизацию в обстановку и самое главное-то — людям это не добавляло спокойствия. Это же была неправда. Это же были такие вбросы негативные. Они были из-за рубежа в том числе. Мы-то об этом знаем», — отметил руководитель субъекта федерации.

В продолжение темы он уточнил, что в текущем году на развитие села Чемодановка было направлено примерно 100 млн. рублей.

«Я был несколько раз в Чемодановке. Люди очень положительно оценивают то, что сделано. Понятно, сделано не потому, что там была острая необходимость, нет. Потому что так случилось», — заявил Иван Белозерцев.