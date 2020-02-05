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Каремонт виадука в районе Монтажного ведется с отставанием от графика

13:06 | 05.02.2020 | Общество

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Заречный, 5 февраля 2020. PenzaNews. Капитальный ремонт виадука в районе поселка Монтажный города Пензы ведется с отставанием от графика. К такому выводу пришел глава Заречного Олег Климанов, оценивший ход работ на объекте в среду, 5 февраля.

Каремонт виадука в районе Монтажного ведется с отставанием от графика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть небольшое отставание от графика. Оно связано с несвоевременной поставкой балок. Однако в течение недели подрядчик войдет в график. В мае, как мы и обещали, движение по одной полосе путепровода будет открыто», — сказал он.

Как сообщает управление общественных связей, в настоящее время подрядная компания приступила к монтажу балок, который изначально планировалось завершить до 10 марта.

4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» и зарегистрированное в Чемодановке ООО «Мостовик» заключили муниципальный контракт на капремонт виадука, благодаря которому движение автотранспорта из закрытого административно-территориального образования в направлении федеральной трассы М5 «Урал» осуществляется над железной дорогой, связывающей Москву и Самару.

Его цена составила 121 млн. 176 тыс. 648 рублей.

Работы на объекте, вошедшем в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), требуется выполнить до 25 августа 2020 года.

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