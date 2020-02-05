На переезде в Грабово светодиодная стоп-линия предупредит автомобилистов о поезде Общество

Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. Светодиодные устройства, при помощи которых на проезжую часть при приближении поезда будет проецироваться красная стоп-линия, размещены на опорах освещения на железнодорожном переезде вблизи завода «ГрАЗ» в селе Грабово Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина, они закреплены на высоте 4,5 метра.

«Основное преимущество светодиодной индикации в том, что она видна в любых погодных условиях и является безопасной для глаз», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, появляющаяся на дороге в случае опасности красная стоп-линия соответствуют правилам нанесения дорожной разметки.

«В ближайшее время планируется внедрение новой технологии еще на 10 переездах Куйбышевской железной дороги», — уточнила Валерия Митякина.

Она напомнила, что в Пензенской области действует 76 переездов.

«20 из них круглосуточно контролируются дежурными работниками. 65 переездов оборудованы автоматической переездной сигнализацией. На девяти установлены локальные системы фото- и видеофиксации нарушений проезда водителями через железнодорожные пути», — сказала собеседница агентства.