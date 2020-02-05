В Заречном дети подготовили проекты оформления клумб ко Дню Победы Общество

Заречный, 5 февраля 2020. PenzaNews. Ученики вторых классов подготовили восемь проектов оформления цветочных клумб на пришкольных участках в Заречном Пензенской области ко Дню Победы.

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Одним из условий конкурса «Клумба Победы» был подбор посадочного материала таким образом, чтобы клумба радовала прохожих с мая по сентябрь. В связи с этим представители некоторых школьных команд консультировались со специалистами по ландшафтному дизайну.

Оформить идеи в проекты ученикам помогли родители.

По итогам очной защиты победа присуждена учащимся школы №221 и лицея №230 с проектами «Поезд Победы» и «Звезда Победы» соответственно.

Второе место поделили ученики школ №220 и №222, третье — №225 и №216.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, в мае и сентябре конкурсная комиссия посетит пришкольные участки, чтобы проверить, как удалось воплотить задуманное в жизнь.