Пенза подала заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 121 автобуса Общество

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Администрация Пензы совместно с управлением транспорта и связи города направила в Минтранс России заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 121 автобуса в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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По данным мэрии, возможность обновления подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта предусмотрена федеральным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

«В рамках указанного проекта планируется приобрести 121 автобус большого класса, работающий на газомоторном топливе, для дальнейшей замены подвижного состава на действующих муниципальных маршрутах», — говорится в сообщении, размещенном представителем мэрии на странице правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» в ответ на вопрос интернет-пользователя о планах городской власти по решению проблем с общественным транспортом.

В нем добавляется, что высвободившийся подвижной состав намечено задействовать на маршрутах, обслуживаемых автобусами малого класса, в том числе соединяющих микрорайоны Западная поляна и Шуист.

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19 ноября 2019 года по итогам заседания проектного комитета по национальному проекту «БКАД» был утвержден порядок определения субъектов РФ для реализации мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В соответствии с ним, на городскую агломерацию в течение года может быть подано не более одной заявки.

Максимальный размер федеральной поддержки для обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта в городской агломерации будет определяться исходя из численности постоянного населения ее крупнейшего городского округа и составит 2 тыс. рублей на одного жителя.

Порядок предусматривает, что в течение четырех месяцев со дня получения правительством региона уведомления от Минтранса России о предоставлении федеральной поддержки перевозчик, получивший право на приобретение подвижного состава на льготных условиях, должен обратиться за заключением договора лизинга. В противном случае он будет лишен данного права.