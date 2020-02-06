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В пензенском музее русской армии представят экспонаты, возвращенные из-за рубежа

16:04 | 06.02.2020 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Предметы, возвращенные в страну из-за рубежа, составят основу новой постоянной экспозиции, посвященной 250-летию ордена Святого Георгия и 100-летию «Русского исхода», презентация которой состоится в частном музее русской армии в Пензе в среду, 12 февраля.

В пензенском музее русской армии представят экспонаты, возвращенные из-за рубежа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам руководителя музея Томаса Янчаускаса, многие предметы привезены им из командировок в США и Францию.

«Большое количество экспонатов приходилось покупать на аукционах и у частных продавцов, чтобы вернуть вещи, связанные с военной историей Пензы к нам на Родину», — пояснил он.

Как отметил главный специалист департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Семенов, экспозиция даст возможность молодежи прикоснуться к истории и вдохновит на изучение периода Первой мировой войны.

«Это очень хороший пример, когда представители военно-исторических клубов и объединений ведут работу по сохранению истории не только на военно-исторических фестивалях, но и создают такие музеи», — подчеркнул он.

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По данным пресс-службы РВИО, многие экспонаты ранее хранились фондах музея Кубанского казачьего войска в Нью-Джерси, музея русской культуры в Сан-Франциско, а также в запасниках парижских учреждений культуры, а теперь они станут доступны для историков и широкой общественности.

Среди возвращенных предметов — архив 121-го пехотного Пензенского полка и подпоручика 318-го пехотного Черноярского полка, фотографии, документы, письма, награды, в том числе георгиевские, предметы обмундирования, снаряжения и вооружения, а также личные вещи солдат и офицеров, уроженцев Пензенской губернии.

Кроме того, можно будет увидеть коллекцию русского и кавказского холодного оружия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», музей русской армии действует в Пензе с 2014 года. Он располагается в здании дома молодежи на улице Кирова.

В экспозиции представлены мундиры, картины, гравюры, оружие, ордена, медали, а также снаряжение солдат и офицеров, начиная с периода Отечественной войны 1812 года до Первой мировой войны.

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