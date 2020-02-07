360 работников завода «Азия Цемент» делают ежемесячные отчисления в фонд «Золотая капля» Общество

Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. 360 работников завода «Азия Цемент», действующего в Никольском районе Пензенской области, оформили ежемесячные пожертвования в благотворительный фонд «Золотая капля», который был создан по инициативе сотрудников предприятия осенью 2015 года. Об этом в интервью ИА «PenzaNews» сообщила президент фонда Инна Назарова.

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«Сотрудники жертвуют по заявлениям, причем только те, кто хотят, — это абсолютно добровольно, и ту сумму, которую они сами для себя решают возможным пожертвовать. Таким образом, получается, что компания дает возможность не только заработать, но и сделать доброе дело», — пояснила собеседница агентства.

По ее мнению, сами люди иногда или не задумываются, или просто не знают, как и кому можно помочь.

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«А здесь это можно сделать максимально просто: написал один раз заявление, с зарплаты определенная сумма жертвуется, и ты уже точно знаешь, что каждый месяц помогаешь кому-то. Согласно данным на конец 2019 года, в качестве жертвователей выступают 360 сотрудников компании «Азия Цемент», — сказала Инна Назарова.

Она подчеркнула также, что сам завод «Азия Цемент» ежемесячно отчисляет средства в фонд с каждого проданного мешка цемента.

Благотворительный фонд «Золотая капля» создан сотрудниками завода «Азия Цемент» 12 ноября 2015 года.

Фонд оказывает посильную адресную помощь тяжелобольным детям, нуждающимся в лечении и реабилитации, а также интернатам, социальным учреждениям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, «Золотая капля» активно участвует в организации различных мероприятий, направленных на поддержку детей.

Полная версия интервью с Инной Назаровой будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» 8 февраля.