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Снижение прожиточного минимума не будет влиять на размер выплат малоимущим

16:46 | 07.02.2020 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания региона поддержали внесение изменений в закон «О прожиточном минимуме в Пензенской области», благодаря которым в случае уменьшения величины, рассчитываемой ежеквартально, будет применяться новый подход к определению размера социальной помощи малоимущим гражданам.

Снижение прожиточного минимума не будет влиять на размер выплат малоимущим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя законопроект, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан пояснил, что при уменьшении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на очередной квартал в целях оказания необходимой государственной соцпомощи малоимущим гражданам будет применяется величина прожиточного минимума, установленная на квартал, предшествовавший тому, в котором произошло уменьшение.

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«Данная величина прожиточного минимума будет применяться до установления иной величины прожиточного минимума, превышающей указанную», — сказал он.

По словам министра, изменение регионального закона не потребует дополнительных расходов из бюджета области.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что нововведение продиктовано требованиями федерального законодательства.

В итоге все присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за предложенные изменения.

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