Глава фонда «Золотая капля» заявила о планах участвовать в конкурсах на получение грантов Общество

Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Президент благотворительного фонда «Золотая капля» Инна Назарова, занявшая этот пост осенью 2019 года, заявила, что организация намерена участвовать в конкурсах на получение различных грантов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы планируем участвовать в получении грантов, все средства которых будут также направлены на благотворительность», — сказала она в интервью ИА «PenzaNews», отвечая на вопрос о перспективах развития фонда и его основных направлениях деятельности в текущем году.

«Например, раньше политика Фонда президентских грантов была такова, что поддерживались только большие проекты крупными суммами. Сейчас все изменилось, и заявку может написать любая некоммерческая организация на любую сумму, хоть 50 тыс. рублей, хоть 50 млн. рублей, это никак не ограничено. Плюс есть грант правительства Пензенской области, грант администрации Пензы. Мы постараемся не упустить ни одного шанса. Сильно распыляться не будем, но на этих уровнях рассмотрим все конкурсы и везде поучаствуем», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

360 работников завода «Азия Цемент» делают ежемесячные отчисления в фонд «Золотая капля»

Благотворительный фонд «Золотая капля» создан сотрудниками завода «Азия Цемент», действующего в Никольском районе Пензенской области, 12 ноября 2015 года.

Фонд оказывает посильную адресную помощь тяжелобольным детям, нуждающимся в лечении и реабилитации, а также интернатам, социальным учреждениям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, «Золотая капля» активно участвует в организации различных мероприятий, направленных на поддержку детей.

Завод «Азия Цемент» перечисляет в благотворительный фонд «Золотая капля» часть средств от продажи каждого мешка цемента. Ежемесячные пожертвования делают более 350 сотрудников предприятия, считающих своим долгом помогать детям.

Полная версия интервью с Инной Назаровой будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» 8 февраля.