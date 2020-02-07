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Ситуация в Пензе в плане вовлеченности бизнеса в благотворительность хорошая — Инна Назарова

17:35 | 07.02.2020 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Президент благотворительного фонда «Золотая капля» Инна Назарова назвала хорошей ситуацию в Пензе в плане вовлеченности бизнеса в благотворительность.

Ситуация в Пензе в плане вовлеченности бизнеса в благотворительность хорошая — Инна Назарова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензе очень много благотворительных организаций, у каждой есть свои инструменты для вовлечения бизнеса. Например, благотворительные спектакли, когда вы можете помочь не конкретно деньгами, а привлечь зрителей и таким образом средства. Я считаю, что в плане вовлеченности бизнеса в благотворительность ситуация у нас в Пензе достаточно хорошая, но все же есть к чему стремиться», — сказала она в интервью ИА «PenzaNews», отвечая на вопрос о социальной ответственности бизнеса.

«Может быть, настал тот момент, когда бизнесу уже неинтересно просто отдавать деньги, а хочется еще каким-то образом поучаствовать, и наша задача, благотворительных организаций в принципе, — предоставить такую возможность, предложить такой благотворительный продукт, который будет интересен потенциальным жертвователям не только из бизнеса, но, возможно, и из политики, и частным лицам. Такой новый уровень благотворительности», — добавила Инна Назарова.

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Благотворительный фонд «Золотая капля» создан сотрудниками завода «Азия Цемент», действующего в Никольском районе Пензенской области, 12 ноября 2015 года.

Фонд оказывает посильную адресную помощь тяжелобольным детям, нуждающимся в лечении и реабилитации, а также интернатам, социальным учреждениям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, «Золотая капля» активно участвует в организации различных мероприятий, направленных на поддержку детей.

Завод «Азия Цемент» перечисляет в благотворительный фонд «Золотая капля» часть средств от продажи каждого мешка цемента. Ежемесячные пожертвования делают более 350 сотрудников предприятия, считающих своим долгом помогать детям.

Полная версия интервью с Инной Назаровой будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» 8 февраля.

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