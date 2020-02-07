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Глава пензенского УМВД заявил, что проблема очередей в МРЭО создана искусственно

20:37 | 07.02.2020 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Проблема очередей в МРЭО ГИБДД создана искусственно. Об этом заявил начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щеткин в ответ на просьбу зампреда комитета Законодательного собрания по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, председателя совета реготделения «Деловой России» Михаила Лисина перечислить меры, принятые в связи с обращениями граждан по поводу сложностей с заменой водительских прав.

Глава пензенского УМВД заявил, что проблема очередей в МРЭО создана искусственно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Та ситуация, про которую Вы говорите, на мой взгляд, она не имеет места быть. Дело в том, что это все создано искусственно. Те очереди, которые есть, о которых Вы говорите, [...] это все искусственно. Государственные услуги предоставляются в соответствии с действующим регламентом», — сказал Сергей Щеткин в ходе 27-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в пятницу, 7 февраля.

По его словам, на данный момент рассмотрено одно такое заявление по поводу ситуации в МРЭО ГИБДД в Пензе.

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«Так там пришли к 7.00 и образовали очередь. Какой смысл приходить в 7.00, если есть четкий регламент — вы можете записаться на сайте госуслуг, прийти в установленное время и спокойно получить в течение 5 минут все вот эти госуслуги. Вот и все», — отметил глава УМВД.

Михаил Лисин предположил, что если возникают очереди, «наверное, невозможно записаться на сайте госуслуг» или есть какие-то ограничения, однако Сергей Щеткин на это возразил, что никаких трудностей нет.

«Проблем в этом я не вижу. Если какие-то поступают вот эти вот обращения, ради бога, давайте их рассматривать отдельно в рабочем порядке, но пока таких я не видел», — заявил он, предложив депутатам переадресовывать недовольных граждан в полицию.

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