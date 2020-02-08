В Пензе выявлены признаки ограничения конкуренции при организации работы маршрута №99 Общество

Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило в отношении управления транспорта и связи Пензы и индивидуального предпринимателя дело по п. 4 ст. 16 закона «О защите конкуренции» в связи с нарушением антимонопольного законодательства при осуществлении регулярных перевозок по маршруту №99 «Арбековская застава» — Засурье».

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В сообщении, распространенном пресс-службой УФАС, индивидуальный предприниматель не называется. Вместе с тем отмечается, что право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту №99 по результатам открытого конкурса, проведенного управлением транспорта и связи Пензы в 2018 году, было предоставлено данному ИП, однако в действительности на нем работают другие хозяйствующие субъекты.

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«Нормативными правовыми актами, конкурсной документацией возможность передачи перевозчиком права осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, предоставленного по результатам открытого конкурса, не предусмотрена», — подчеркивается в пресс-релизе.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы, работу автобусов малого класса №99 с 7 декабря 2018 года обеспечивает индивидуальный предприниматель Лада Румянцева.

Ранее ее заявка стала единственной, поданной на конкурс на осуществление перевозок по маршруту №99, объявленный городским управлением транспорта и связи.