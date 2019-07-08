В Пензе стоимость проезда на некоторых маршрутах выросла до 27 рублей Общество

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Сразу несколько перевозчиков увеличили с понедельника, 8 июля, стоимость проезда на обслуживаемых маршрутах в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется на сайте городской администрации, частные компании вправе самостоятельно изменять тарифы в случаях, когда речь идет о муниципальных маршрутах, отнесенных к регулярным перевозкам, осуществляемым по нерегулируемым тарифам. Для этого требуется лишь уведомить организатора перевозок не позднее чем за 15 дней.

Согласно представленным данным, в ряде случаев проезд теперь будет стоить 27 рублей. Эту сумму придется заплатить за одну поездку на маршрутах: №99 (обслуживается индивидуальным предпринимателем Ладой Румянцевой), №73 (ООО «ТК «Дилижанс»), №№1, 1Т, 2А, 5К, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 77, 85 и 93 (ООО «Компания «Дилижанс»), №№6, 17, 39, 71, 75 и 80 (ООО «Автокомбинат»).

С 8 июля 23 рубля за одну поездку будут платить пассажиры следующих маршрутов: №66 и №70 (ООО «Корпорация «Дилижанс»), а также №82С (ООО «ТК «Дилижанс»).

Кроме того, стоимость проезда на уровне 23 рублей осталась на маршрутах: №№4 , 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89 (ООО «Меркурий»), №30 (ООО «Меркурий-авто-6»), №25 и №40 (МБУ «АТХ»), №12 и №24 (ИП Елена Крашенинникова), №44 (ИП Ринат Хабибуллин) и №88Т (ИП Анатолий Ломакин).

21 рубль по-прежнему стоит проезд в автобусах №54 (ООО «Меркурий»), 20 рублей — на троллейбусных маршрутах №№1, 2, 6, 7, 8, 9 (ООО «Горэлектротранс»).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предыдущее повышение платы за проезд в общественном транспорте Пензы произошло в августе 2018 года. Тогда она выросла на 3 рубля: в троллейбусах — с 17 до 20, в автобусах — с 18 до 21, в маршрутных такси — с 20 до 23.

В конце июня 2019 года стало известно, что частные перевозчики намерены повысить стоимость проезда на обслуживаемых маршрутах.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев призвал не допустить этого.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, администрация города направила обращения в УФАС и прокуратуру с просьбой проверить обоснованность повышения цен на билеты в общественном транспорте. Результаты проверок пока неизвестны.