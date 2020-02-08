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В Пензенской области допущены нарушения при предоставлении жилищных выплат

13:18 | 08.02.2020 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Необоснованное расходование около 7 млн. рублей выявлено в ходе проверки использования в пяти муниципальных образованиях Пензенской области бюджетных средств, направленных в 2017 и 2018 годах на предоставление семьям социальных выплат на строительство жилья при рождении первого ребенка. Об этом сообщил председатель Счетной палаты региона Михаил Макаров.

В Пензенской области допущены нарушения при предоставлении жилищных выплат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Например, в Кузнецком районе выплачены восьми семьям субсидии при отсутствии подтверждения нуждаемости в жилых помещениях. В Малосердобинском районе социальная выплата перечислена на личный счет получателя жилищного сертификата. В Белинском районе перечислена социальная выплата на приобретение стройматериалов для строительства жилого дома в отсутствие разрешения на строительство», — сказал он, представляя отчет Счетной палаты региона о работе в 2019 году в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся 7 февраля.

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Михаил Макаров добавил, что в Бессоновке выявлен случай неподтверждения получателем сертификата факта возведения жилья и покупки стройматериалов.

Он особо обратил внимание на ситуации, когда строительство жилья не осуществлялось около двух лет с момента получения выплаты.

«Основная причина — отсутствие у семей денежных средств», — уточнил председатель Счетной палаты Пензенской области.

По его словам, в связи с этим внимание ответственных лиц было обращено на необходимость доработки порядка предоставления социальной выплаты, чтобы впредь оценивать платежеспособность семей для недопущения появления долгостроев и неэффективного расходования бюджетных средств.

«Соответствующие положения в Минтруде [Пензенской области] были учтены при внесении изменений в действующий порядок», — отметил Михаил Макаров.

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