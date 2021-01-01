Глава отделения ПФР объяснил, какие изменения ждут программу маткапитала в 2020 году Общество

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов перечислил изменения, которые ждут программу материнского капитала в 2020 году в связи с перечнем поручений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

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Он напомнил, что программа была рассчитана до конца 2021 года.

«Теперь срок действия продлен до 31 декабря 2026 года. Предусмотрена обязательная ежегодная индексация размера материнского капитала, ранее этого не было», — сказал Михаил Буданов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 13 февраля.

Михаил Буданов добавил, что с 2020 года вводится материнский капитал на первого ребенка, его размер будет составлять 466 тыс. 617 рублей.

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«При рождении впоследствии второго ребенка будет добавлено еще 150 тыс. рублей. Итого сумма материнского капитала семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей», — уточнил управляющий отделением ПФР.

Он отметил, что если первый ребенок рожден до 1 января текущего года, а в 2020-м в семье появится второй, то сразу будет выплачено 616 тыс. 617 рублей.

«В настоящее время все эти инициативы президента в виде законопроектов находятся и будут приняты не позднее 15 апреля 2020 года. Я особо обращаю внимание на то, что сразу же начнется реализация этих законов в территориальных органах Пенсионного фонда», — пояснил Михаил Буданов.

Михаил Буданов уточнил, что за период действия программы материнского капитала — с 1 января 2007 года — в Пензенской области выдано 76 тыс. сертификатов, получатели которых использовали денежные средства на сумму 32 млрд. рублей.