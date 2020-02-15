В Пензе не хватает денег на антитеррористическую защищенность объектов Общество

Пенза, 15 февраля 2020. PenzaNews. 207 млн. рублей необходимо в дополнение к денежным средствам, заложенным в бюджете Пензы, для выполнения всех требований к антитеррористической защищенности объектов на территории города. Об этом сообщил вице-мэр по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергей Волков.

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«Из них по объектам образования — 159 млн. рублей», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по безопасности и городскому хозяйству, состоявшегося в минувшую пятницу, 14 февраля.

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Вместе с тем Сергей Волков выразил мнение, что «существенное движение вперед есть».

Он уточнил, что в 2019 году на реализацию мероприятий, связанных с антитеррористической защищенностью объектов, было потрачено 76,3 млн. рублей, в том числе на обеспечение безопасности в учреждениях образования — 74 млн. рублей, причем 48 млн. рублей поступило из регионального бюджета.

По его словам, на 2020 год в бюджете Пензы заложено 26,9 млн. рублей.

«То есть практически 100 млн. [рублей] мы освоим за два года в плане антитеррористической защищенности», — отметил Сергей Волков.