Жительнице Пензы Дарье Матвеевой в день 100-летия вручена юбилейная медаль Общество

Пенза, 16 февраля 2020. PenzaNews. Руководитель исполкома реготделения «Единой России» Юрий Дворянинов вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» жительнице Пензы Дарье Матвеевой в день ее 100-летия, 15 февраля.

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«Ваше поколение совершило великий подвиг, благодаря которому мы сейчас живем. Спасибо большое Вам за боевые и трудовые подвиги, спасибо за добрую и мирную жизнь. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни», — сказал он, обращаясь к юбилярше.

К поздравлениям присоединились другие официальные лица, в том числе глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов и депутат гордумы Алексей Савичев.

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Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», Дарья Матвеева родилась в Архангельском Городищенского района Пензенской области в многодетной семье. Окончила 5 классов, затем работала в колхозе. В 1937 году во время репрессий семья лишилась кормильца, и Дарья Матвеева устроилась на работу в санаторий «Сосновый бор» в Чаадаевке в 7 км от дома.

В Великую Отечественную войну из ее семьи на фронт ушли пятеро человек, никто из них не вернулся. Сама Дарья Матвеева работала в санатории, переоборудованном в госпиталь, дежурила по несколько суток — убирала палаты, ухаживала за ранеными, заготавливала дрова, встречала эшелоны, по вечерам проходила курсы медсестер.

После войны трудилась в колхозе, затем — в железобетонном цехе при комбинате стройматериалов. В 1942 году вышла замуж. Впоследствии у супругов родились шестеро сыновей. В 2005 году муж умер. С того времени женщина живет в Пензе с внучкой.