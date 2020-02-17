Естественная убыль населения Пензенской области в 2019 году достигла максимума за 5 лет Общество

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Естественная убыль населения Пензенской области, по оперативной информации Росстата, составила в 2019 году 8 тыс. 20 человек: с января по декабрь родились 10 тыс. 365 детей, умерли 18 тыс. 385 жителей региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, естественная убыль в прошлом году достигла максимального за последние 5 лет уровня, при этом все эти годы — с 2015-го по 2019-й — наблюдалась стойкая тенденция увеличения показателя.

Читайте также

Пензенская область не достигла целевых показателей по снижению смертности населения

Так, в 2015 году естественная убыль населения Пензенской области составила 5 тыс. 600 человек. Тогда количество появившихся на свет детей достигло 14 тыс. 471, а число умерших граждан — 20 тыс. 71.

В 2016 году естественная убыль выросла до 5 тыс. 857 человек: на территории субъекта федерации родились 13 тыс. 705 детей, умерли 19 тыс. 562 человека.

По итогам 2017 года естественная убыль населения достигла 6 тыс. 926 человек: количество родившихся в Пензенской области детей уменьшилось до 11 тыс. 922, в то же время по разным причинам скончались 18 тыс. 848 человек.

В 2018 году естественная убыль составила 7 тыс. 734 человека. Число родившихся сократилось до 11 тыс. 467 человек, а количество умерших увеличилось до 19 тыс. 201.