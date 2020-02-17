В Пензе на благоустройство трех скверов предлагается потратить почти 113 млн. рублей Общество

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Около 113 млн. рублей предлагается предусмотреть в бюджете Пензы на 2020 год на благоустройство трех скверов. Об этом сообщила и.о. начальника финансового управления города Ирина Юрлова.

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«22,3 млн. рублей — на благоустройство сквера в границах улиц Московской, Володарского, Пушкина [«Копилка пословиц»]; 57,9 млн. рублей — на благоустройство сквера в границах улиц Урицкого, Кирова, Славы; 32,7 млн. рублей — на благоустройство сквера на пересечении улиц Плеханова, Пушкина», — сказала она в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по бюджету и экономике, которое состоялось в понедельник, 17 февраля.

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По словам Ирины Юрловой, на благоустройство сквера на улице Ленинградской, а также трех монументов — воинской и трудовой славы пензенцев, «Журавли» и «Самолет» — намечено заложить 2,8 млн. рублей, на завершение работ в районе оборонительного вала — 12,9 млн. рублей.

Она добавила, что при внесении изменений в бюджет города планируется предусмотреть расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы по ряду объектов, в числе которых капитальный ремонт здания театра юного зрителя на улице Тарханова — 8,5 млн. рублей, реконструкция лыжного стадиона «Снежинка» — 8,5 млн. рублей, приведение в порядок лестницы в районе улицы Спасо-Преображенской — 1,2 млн. рублей, благоустройство улицы Московской от улицы Карла Маркса до улицы Кураева — 2,8 млн. рублей, строительство транспортной развязки на трассе М5 «Урал» в районе Арбеково — 2,7 млн. рублей.

Ожидается, что окончательное решение о выделении из бюджета Пензы денежных средств на эти цели будет принято на ближайшей сессии гордумы.