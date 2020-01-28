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Мэр поручил начать подготовку к благоустройству скверов в центре Пензы

17:20 | 28.01.2020 | Общество

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Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову начать подготовку к предстоящему благоустройству скверов, расположенных в пешей доступности от обновленной площади имени В.И. Ленина: «Копилка пословиц», а также на улицах Пушкина и Славы.

Мэр поручил начать подготовку к благоустройству скверов в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы на ближайшую сессию городской думы будем вносить проект корректировки бюджета с включением данных денежных средств», — пояснил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 28 января.

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Андрей Лузгин выразил надежду на то, что депутаты поддержат предлагаемые изменения и необходимое финансирование будет предусмотрено.

«Там запланированы работы по перекладке инженерных коммуникаций под площадью Ленина и перекладке инженерных коммуникаций в сквере Славы. С ресурсоснабжающими организациями проводите совещания, синхронизируйте графики работ», — сказал мэр, обращаясь к своему заместителю.

По словам главы администрации Пензы, необходимо стремиться завершить работы к середине августа.

«У нас срок, на который мы ориентируемся, все тот же — 15 августа. Нам нужно завершить благоустройство центральной части города и синхронно открыть и Фонтанную площадь, и скверы», — отметил Андрей Лузгин.

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