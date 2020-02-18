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В Пензе начали проектировать развязку на трассе М5 с выходом на проспект Строителей

16:37 | 18.02.2020 | Общество

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Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Работы по проектированию новой транспортной развязки на федеральной трассе М5 «Урал» с выходом на проспект Строителей начаты в Пензе. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

В Пензе начали проектировать развязку на трассе М5 с выходом на проспект Строителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ведется разработка проекта планировки, проекта межевания территории. До сентября текущего года планируется завершить проектирование данного объекта и получить положительное заключение экспертизы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 18 февраля.

Магомед Агамагомедов добавил, что реализация данного проекта также предусматривает расширение дороги на проспекте Строителей — на участке, ведущем в направлении трассы.

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По его словам, соответствующая документация была подготовлена еще несколько лет назад.

«В настоящее время до управления капитального строительства [Пензы] доведено 3 млн. рублей, в марте будет объявлена конкурсная процедура на корректировку данной документации, то есть до конца текущего года получим положительное заключение, чтобы в 2021–2022 годах [объект] также включить в работу», — пояснил вице-мэр.

Магомед Агамагомедов отметил, что место будущей развязки уже определено проектировщиком, уточняется перечень земельных участков, которые будут изыматься для муниципальных нужд, прорабатывается вопрос о переустройстве инженерных коммуникаций.

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