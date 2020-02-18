Ожидаемая продолжительность жизни в Пензенской области составила почти 74 года Общество

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Пензенской области по итогам 2019 года составила, по предварительным данным, 73,85 года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«Это второе место в ПФО и 18-е — в Российской Федерации», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики во вторник, 18 февраля.

Максим Уханов напомнил, что ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна вырасти в среднем по стране до 78 лет — такой показатель закреплен в указе президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность останется на уровне того года, для которого вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является наиболее адекватной обобщающей характеристикой смертности.

Согласно данным Пензастата, этот показатель составлял в 2013 году 71,5 года, в 2014 — 71,6, в 2015 — 72,1, в 2016 — 72,5, в 2017 — 73,3, в 2018 — 73,2.