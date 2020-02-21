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Маршрут шествия «Бессмертного полка» в Пензе останется прежним

09:25 | 21.02.2020 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Маршрут шествия «Бессмертного полка» в Пензе, которое на протяжении нескольких лет является неотъемлемой частью торжеств по случаю Дня Победы, останется прежним в 2020 году. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Маршрут шествия «Бессмертного полка» в Пензе останется прежним. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Построение на улице Коммунистической. Затем колонна обойдет вокруг памятника Победы, пройдет до магазина «Буратино» и вернется обратно — на центральный луч монумента», — сказала она в ходе заседания городского оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоявшегося в администрации Пензы в минувший четверг, 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ожидается, что в акции «Бессмертный полк» примут участие примерно 50 тыс. человек, а при ее проведении будут задействованы 200 волонтеров.

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