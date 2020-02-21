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В Пензе 9 мая известные люди города исполнят песни Победы

09:54 | 21.02.2020 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Известные люди Пензы исполнят песни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, в ходе праздничных мероприятий 9 мая. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

В Пензе 9 мая известные люди города исполнят песни Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вечером в сквере «Журавли» состоится концерт. Известные люди города исполнят песни Победы», — сказала она в ходе заседания городского оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоявшегося в администрации Пензы в минувший четверг, 20 февраля.

В свою очередь продюсер акции, руководитель специальных проектов АО «Корпорация развития Пензенской области» Марина Тарасова уточнила, что на сцену выйдут главврач клинической больницы №6 Дмитрий Зиновьев, исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, ансамбль преподавателей и выпускников разных лет факультета русского языка и литературы пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, депутаты гордумы и бизнесмены.

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