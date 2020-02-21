В Пензе женщина получит компенсацию в 10 тыс. рублей за сорвавшийся из-за пристава отпуск Общество

Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Жительница Пензы, которая из-за действий судебного пристава-исполнителя не смогла улететь с дочерью в отпуск в Тунис, получит компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

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Согласно материалам дела, в отношении женщины было возбуждено два исполнительных производства и вынесено постановление о временном ограничении на выезд из России.

Впоследствии она погасила имевшиеся задолженности, и ограничение было отменено.

«11 сентября 2019 года в аэропорту Шереметьево жительнице Пензы и ее несовершеннолетней дочери было отказано в выезде в Тунис в связи с наличием такого ограничения», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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Она добавила, что, как установлено в судебном заседании, исполнительное производство в отношении истицы было окончено на основании постановления пристава от 23 августа, в тот же день было отменено одно из вынесенных в отношении женщины постановлений об ограничении на выезд из РФ.

«Однако судебный пристав-исполнитель перед окончанием исполнительного производства не проверил наличие нескольких постановлений, вынесенных в отношении женщины, в связи с чем ограничения были отменены частично, что привело к нарушению ее прав», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Яшина уточнила, что, помимо компенсации морального вреда, в пользу истицы взыскано 90 тыс. 876 рублей в счет возмещения материального ущерба, а также более 12 тыс. рублей судебных расходов.

«Не согласившись с решением, управлением ФССП России по Пензенской области была подана апелляционная жалоба, которая оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — сказала пресс-секретарь.