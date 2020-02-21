Воронков и Куроедов в числе первых будут нести вахту памяти у вечного огня в Пензе Общество

Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков и председатель регионального отделения Российского движения школьников, директор колледжа транспортных технологий Олег Куроедов в числе первых примут участие в проекте «75 дней до Победы. Пост №1», который стартует в предстоящий вторник, 25 февраля.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, они будут нести вахту памяти у монумента воинской и трудовой славы пензенцев вместе с кадетами школы №46 и представителями ветеранских объединений.

С этого дня почетный караул будет выставляться ежедневно.

Принять участие в проекте, который продлится до 9 мая, смогут все желающие, предварительно подав заявку в многофункциональный молодежный центр.

Ожидается, что всего акция объединит около 3 тыс. человек.