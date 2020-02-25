Каждый пятый занимается физкультурой или спортом два-три раза в неделю — опрос Общество

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. 20% респондентов занимаются физической культурой или спортом не реже чем два-три раза в неделю. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 25 января по 24 февраля 2020 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Вопрос звучал следующим образом: «Занимаетесь ли Вы физкультурой или спортом? Если да, то как часто?»

Отвечая на него, вариант «Ежедневно или почти ежедневно» выбрали 18,2% участников опроса (91 пользователь), «Один раз в неделю» — 8,8% (44 пользователя), «Один-два раза в месяц» — 9,8% (49 пользователей), «Несколько раз в год» — 13,2% (66 пользователей), «Никогда или почти никогда» — 28,6% (143 пользователя).

Затруднились с ответом 1,4% респондентов (7 пользователей).

В ходе другого опроса, который проводился на сайте ИА «PenzaNews» с 27 декабря 2019 года по 24 января 2020 года, более трети его участников сообщили, что не употребляют алкоголь.